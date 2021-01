Pipoca Mais Doce continua sem alta e sofre com a distância dos filhos

Ana Garcia Martins, de 40 anos, foi apanhada pelo vírus da Covid-19 e obrigada ao isolamento domiciliário longe da família, que não ficou infetada.Em casa e ainda sem alta médica, a comentadora do ‘Big Brother’ da TVI tem vivido dias de tristeza e desespero afastada daqueles que mais ama."O resto leva-se, mas ter a Benedita a entrar-me no quarto sete vezes por dia a mostrar a roupa, um brinquedo, a pedir colo ou só a perguntar: ‘a mãe tá doenti?’, parte-me o coração. O pai e o irmão aparecem dois segundos depois, atrás dela, a berrar: ‘não podes estar aí, não te aproximes da mãe’, e pronto, parece uma casa de doidos", revelou através das redes sociais.: "Além do olfato e do paladar, só mesmo um cansaço que acho que tem mais de crónico do que de Covid."Durante o período de isolamento, a blogger aproveitou para responder a algumas curiosidades dos internautas sobre a sua família e esclareceu que não pretende ter mais filhos. "Adoro ser mãe, mas nunca senti que precisasse de o ser para me sentir plenamente realizada. A realização das mulheres passa por inúmeras formas que não incluem necessariamente a maternidade", esclareceu.