Pipoca Mais Doce corta totalmente com o ex-marido

Ana Garcia Martins deixou os negócios que tinha em comum com Ricardo Martins Pereira e apagou todos os registos do casamento do Instagram

27 mar 2021 • 20:00

Ricardo Martins Pereira é uma carta fora do baralho para Ana Garcia Martins.Os dois deixaram de se seguir nas redes sociais e Pipoca apagou todos os registos fotográficos que a ligavam ao jornalista. Mas o corte vai ainda mais longe: os negócios que tinham em comum deixaram agora de existir.No verão, Ricardo e Ana criaram a Pips Bazaar, uma plataforma de vendas que agregava inúmeras marcas. No entanto, desde fevereiro que as redes sociais do projeto estão paradas e o site inativo. Além disso, Pipoca dissociou-se por completo da revista online do marido, a Maag. Inclusivamente, apagou a sua página de Facebook onde partilhava as notícias da publicação.