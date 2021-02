Pipoca Mais Doce critica comportamento de Joana: "Parece que tem sete anos"

"De repente a Joana que era a maior durona e que na edição dela estava ali, durona, não mostrava um sentimento, agora passa a vida a chorar, parece uma Sandrina, e sempre a dizer que são maus… agora de repente parece que tem sete anos".



Apesar de admitir que gosta da concorrente, a comentadora acabou por criticar a postura da jovem nos últimos tempos:

Comentadora do reality show teceu críticas à jovem de Cascais no 'Extra'.

Cansada do comportamento de, mais conhecida por, não poupou nas críticas ao comportamento da jovem de Cascais dentro da casa do, no 'Extra' desta terça-feira, dia 9 de fevereiro., afirmou.Por seu lado,não concordou com a colega e acabou por dar a sua opinião., disse.