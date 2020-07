Pipoca Mais Doce critica comportamento de Pedro Alves: “Acho inaceitável”

Comentadora do reality show arrasou concorrente do norte.

Ana Garcia Martins, mais conhecida como Pipoca Mais Doce, teceu duras críticas a Pedro Alves durante o ‘Extra’ do reality show da TVI. À conversa com Marta Cardoso, Ana Arrebentinha e Cinha Jardim, a bloguer considera que a atitude do nortenho ao tentar atear fogo ao chão é inaceitável, e por isso devia ser punido.

"Olha isto lembrou-me uma das personagens de uma peça que voltou agora que é a ‘Avenida Q’ (…) que são os ursinhos das ideias de m****", começou por dizer.

"Isto foi todo um rol de ideias de m**** que eles tiveram aqui, desde boicotarem a prova até essa ideia maravilhosa que o Pedro teve de ‘ah, vamos brincar com álcool e lume’, podia ter corrido bastante mal para ele, para a Teresa, podiam ter pegado fogo àquilo tudo…", acrescentou.

A comentadora do ‘Big Brother’ afirma que Pedro Alves devia ser sancionado. "O Pedro Alves era já sancionado, retiravam-lhe o tabaco, não fumava até ao final da experiência (…) não consigo perceber o porquê de ele não ter não ser sancionado por uma brincadeira destas, pelo péssimo exemplo que está a dar… não houve nenhuma chamada de atenção mas espero sinceramente que venha a haver e que ele seja sancionado por isto, acho inaceitável", disse.