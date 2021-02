Pipoca Mais Doce critica falhas de segurança no 'Big Brother': "Descredibiliza em muito o programa"

A carregar o vídeo ...

Comentadora exaltou-se em direto no 'Extra'

A comentadora do reality show lamentou o envolvimento de terceiros no jogo.Ao longo das últimas semanas, Quinaz e Bernardina tem recebido visitas constantes por parte dos familiares à distância. Já chegaram a trocar gestos. Ficaram nomeados automaticamente e perderam o direito a assumir a liderança da casa mais vigiada do País. No entanto, a violação das regras continua., sublinhou Pipoca Mais Doce, visivelmente irritada.A influenciadora sugeriu uma punição à altura. "Acho tudo isto ridículo, a produção devia ser muito mais severa. O Quinaz devia ser expulso. Sobretudo pelo que ele arma em torno disto. Anda toda a gente a brincar".A apresentadora Alice Alves ficou surpreendida com as palavras de Ana Garcia Martins e tentou salvaguardar o reality show.Pipoca interrompeu e voltou a criticar a situação. "As famílias vão [à Ericeira] porque já perceberam que alguns concorrentes passam impune e que nada lhes acontece".