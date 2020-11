Pipoca Mais Doce critica produção do ‘Big Brother’ por proteger Jéssica F.: “Isto não é colinho, é uma grua”

Ana Garcia Martins, mais conhecida por Pipoca Mais Doce, não poupou nas críticas à produção do ‘Big Brother – A Revolução’. A comentadora acusou a produção de proteger Jéssica Fernandes. Isto porque, a concorrente do reality show recebeu um telefonema do pai, Pedro Fernandes, esta terça-feira, dia 24 de novembro.

Durante o ‘Extra’ do programa, a comentadora não escondeu o desagrado e condenou a situação: "Só faltou o pai dizer ‘oh filha, está sossegada que cá fora estás-te a queimar com essa brincadeira do Pedro’".

Pipoca foi mais longe e acusou a produção de proteger a fadista. "Isto já não é colinho, isto é uma grua da Lisnave". "Ninguém teve essa benesse e isto não foi só um apoio. Foi uma dica muito objetiva de ‘tens de mudar o teu jogo, para as coisas te correrem melhor, porque estás a ser prejudicada cá fora e a tua imagem está a ficar muito queimada’. Acho muito injusto que a regra venha agora e tão convenientemente para a Jéssica", disse.

À semelhança de Ana Garcia Martins, Marta Cardoso também teceu críticas à produção: "Tendo em conta que isto é um jogo e que tem de ser justo, e que toda a gente deve ser tratada de forma igual, o que tenho pena é que isto não tenha começado um bocadinho antes. Este conselho, este carinho do pai, outros concorrentes também precisaram dele".

De seguida, a comunicadora deu exemplos: "Lembro-me do André, logo no início…ele também devia ter ouvido umas palavras de alguém quando estava desorientado com as questões da homofobia, da Zena…o próprio Rui Pedro também pôs os pés pelas mãos, a Carina também fez disparates…Eu ponho-me no lugar dos outros, que pensam ‘eu também precisei e não tive’".



Produção do programa pediu que Jéssica Fernandes falasse com o pai ao telefone.