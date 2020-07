Pipoca Mais Doce critica produção: “Foi muito mal aproveitada esta vinda da Sónia aqui”

Concorrente do reality show desistiu do programa na última gala.

02 jul 2020 • 11:36

Após atacar Sónia do 'Big Brother', acusando-a de ser "agressiva e egocêntrica", Ana Garcia Martins, mais conhecida como Pipoca Mais Doce, aproveitou o ‘Extra’ do programa, esta quarta-feira, na TVI para demonstrar o seu desagrado com a forma como Sónia foi tratada pela produção.

Isto porque, como foi divulgado pela apresentadora Mafalda Castro e pela própria bloguer nas redes sociais, a vendedora ambulante iria enfrentar a comentadora no programa. Contudo, tal não aconteceu, algo que não terá agradado a Ana Garcia Martins.

"Hoje tivemos aqui a Sónia, não nos foi dada a oportunidade (…) Vimos as coisas boas, eu gostava que tivéssemos visto as que não foram tão boas. Sobretudo porque a Sónia se queixou hoje, publicamente, que se sentiu humilhada e rebaixada por nós, comentadores, e não nos foi dada a possibilidade, a nós, de nos justificarmos", afirmou a comentadora do reality show, realçando o facto da produção condicionar a sua prestação.

As críticas não ficaram por aqui: "Hoje foi quase uma cerimónia de santificação e eu gostava que se tivesse visto, também, o outro lado. E sobretudo que nos fosse dada uma oportunidade a nós… Acho que até fomos nós os mais visados. Acho que foi muito mal aproveitada esta vinda da Sónia, aqui, hoje", concluiu.