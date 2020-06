Pipoca Mais Doce critica Teresa do ‘Big Brother’: “Faz terror psicológico"

Ana Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce, fez alguns comentários sobre Teresa, e não poupou a concorrente a críticas.

Foi no extra do ‘Big Brother’, da última quarta-feira, que a comentadora do reality show afirmou que é "exasperante" ouvir a concorrente mais velha da casa.

"Este terror psicológico que ela tem feito durante esta semana… Ela já era um bocadinho assim, mas esta semana, enquanto líder, tem batido níveis históricos", afirmou.

A blogger não se ficou por aqui: "Está sempre a gritar com alguém. Trata os outros como se fossem funcionários dela. Estou farta dela", revelou ainda no programa.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que a comentadora tece críticas a um concorrente do ‘Big Brother’.