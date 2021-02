Pipoca Mais Doce declara-se ao ex-marido após confirmar separação: "Este é para a vida"

O amor terá sempre a forma que quisermos. E este é para a vida. Seja de que forma for", escreveu na legenda da imagem.A também blogger mostra assim que mantém uma boa relação com o pai dos seus filhos, Mateus e Benedita, de sete e dois anos.



Recorde-se que Pipoca confirmou o fim da relação durante o programa 'Conta-me', onde admitiu que ainda não se sente preparada para falar sobre a rutura porque ainda está a amadurecer o que aconteceu, e que foi por isso que não assumiu publicamente a rutura: "Torna-se mais complicado [com a pressão mediática] porque não nos permitem viver as coisas no tempo em que as queremos dizer. Isso é o pior da exposição. Acharem que temos de expor na nossa vida coisas que nós não queremos, ou que queremos explicar no nosso timing".





, mais conhecida por, recorreu às redes sociais, este domingo, dia 14, para assinalar o dia dos namorados com uma declaração ao ex-marido,Após ter confirmado a separação do companheiro, a comentadora dopartilhou uma fotografia onde surge ao lado do jornalista e deixou uma declaração emotiva.