Pipoca Mais Doce declara-se ao namorado

Terminadas as festividades do Natal, Ana Garcia Martins, conhecida por Pipoca Mais Doce, escreveu um texto a declarar-se ao namorado, Diogo Orvalho. “Conhecemo-nos no verão, passámos pelo outono, entrámos no inverno e só nos falta a primavera para fazermos o pleno das estações”, começou por escrever. “Ele é isto: o abraço que nunca me falta. Mas também é a gargalhada, a paciência (tanta), a amizade, a companhia, os Bellinis, as viagens, os planos. E o amor. Ontem alguém dizia que recebi poucos presentes neste Natal. Discordo. Recebi tudo o que precisava e não sabia.” Apesar das palavras, Pipoca optou por não mostrar a cara de Diogo.

