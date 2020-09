Pipoca Mais Doce defendida pelo marido após 'ataque'

Ana Garcia Martins já está a causar polémica com o início do novo reality show, 'Big Brother - A Revolução'.A comentadora do formato, que já está a fazer vários comentários ao desafio e aos concorrentes, está a voltar a captar as atenções dos seguidores e a receber críticas.Desta vez, o marido do rosto da TVI não se conteve e saiu em defesa da companheira publicamente.

"Esta ‘Pipoca‘ mete-me um profundo nojo. É extremamente desonesta nos seus comentários. Já começou a chamar nomes aos concorrentes que ainda ninguém conhece. É uma pessoa que detesto, pois acha-se mais do que os outros. E então a sopeira analfabeta da Noélia a comentar é um grande erro de casting", 'atacou' uma seguidora nas redes sociais.

O companheiro, Ricardo Martins Pereira, acabou por responder: "Diz que a ‘Pipoca’ lhe mete nojo, é uma pessoa desonesta, diz que a Noélia é analfabeta e sopeira. E o seu argumento para não gostar da ‘Pipoca’ é o de que diz mal de quem não conhece. Coerência".

Ana Garcia Martins já tinha desabafado que recebe várias mensagens com críticas e ofensas, e até ameaças de morte.