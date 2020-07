Pipoca Mais Doce desabafa: “Se tenho voz e cérebro é para lhes dar uso”

Foi na manhã desta terça-feira, dia 7 de julho, no programa ‘Você na TV’, de Manuel Luís Goucha, que a comentadora do ‘Big Brother’, Ana Garcia Martins, mais conhecida como Pipoca Mais Doce, esteve frente a frente com a ex-concorrente, Sónia Jesus.

Nas redes sociais, a blogger pronunciou-se sobre o debate:

"Diversão. Até ver, é a única que tenho retirado da experiência de ser comentadora oficial do ‘Big Brother’. Pagam-me para fazer uma coisa que faria de qualquer maneira, nas minhas redes sociais, por isso só posso agradecer", começou por explicar na legenda da fotografia em que surge ao lado de Sónia.

"Quem me segue e conhece o meu registo, não esperava outra coisa de mim do que ser exatamente aquilo que sou (ou tento ser) por aqui: divertida, sarcástica, corrosiva, que elogia quando tem de elogiar e que critica da mesma forma. Há quem goste do estilo, há quem deteste, é a vida, já levo tempo suficiente nisto para saber que não se chega a todo o lado (nem quero)", afirmou.

A comentadora nega ainda qualquer ódio pelos concorrentes do programa: "O que sinto pelos concorrentes não é estanque, muda ao sabor das atitudes que vãoo tendo na Casa. Se há uns que passaram de preferidos a menos queridos, o contrário também acontece. Não sinto que tenha de ser isenta, porque não sou uma amêijoa e se tenho voz e cérebro é para dar-lhes uso, mas tento sempre ver as várias camadas de cada jogador. Lamento que alguns se sintam humilhados mas, normalmente, isso só acontece quando lhes são feitas críticas sobre comportamentos menos próprios e que nós, comentadores, não podemos branquear", acrescentou.

Por fim, aproveitou para falar sobre Sónia: "Dito isto, dizer aqui o mesmo que tive a oportunidade de dizer pessoalmente à Sónia: não tenho absolutamente nada contra ela, acho que é uma boa miúda que se perdeu no jogo por se aliar às pessoas erradas, e desejo-lhe tudo de bom, mesmo (sobretudo que se mantenha afastada do lado negro da força). Provavelmente os nossos caminhos não se cruzarão muitas vezes, mas não se livra de me pagar os 3,20€ que perdi por ter apostado na vitória dela. Quanto ao resto... malta, isto é só um jogo [mas obrigada por me terem atribuído a vitória no debate]", terminou.

Recorde-se que Ana Garcia Martins teceu duras críticas à concorrente do norte, acusando-a de "agressiva" e "egocêntrica".