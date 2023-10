Pipoca Mais Doce discutiu com o namorado e expulsou-o de casa

Diogo Orvalho corre de feição, à exeção quando há futebol à mistura. É que a influencer digital é adepta ferrenha do Benfica enquanto que o empresário é apoiante do rival Sporting.O casal teve um desentendimento após ter ido ao Estádio da Luz, onde o Benfica recebeu o Bayern Munique, a 20 outubro de 2021, e o clube das águias saiu foi derrotado., relatou Ana Garcia Martins na rubrica 'Cara Podre', na RFM.Recorde-se que o casal mantém um romance há cerca de dois anos.Ana Garcia Martins está divorciada de Ricardo Martins Pereira, com quem tem dois filhos.