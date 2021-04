Pipoca Mais Doce e o 'ex' em guerra pelos filhos na Internet

Separado, o ex-casal faz de tudo para mostrar os momentos a sós com o filhos. As redes sociais são usadas como ‘arma’ e as publicações com as crianças são constantes

11 abr 2021 • 17:57

Os últimos meses foram de grandes mudanças na vida de Ana Garcia Martins. Decidida a cortar com o passado com Ricardo Martins Pereira, a blogger voltou revigorada da viagem aos Açores com os filhos Mateus, de sete anos, Benedita, de dois, e com duas amigas próximas.Ao longo dos últimos dias, a blogger e o ex-companheiro entraram num despique com a publicação constante de fotos dos meninos.Após o fim do casamento de dez anos, Ana e Ricardo acordaram a guarda partilhada das crianças. A adaptação às novas rotinas tem sido um dos grandes desafios para a blogger, que atualmente dispõe de mais tempo livre com o fim do ‘Big Brother’ (TVI).