Pipoca Mais Doce e o marido têm guarda partilhada dos filhos

Ricardo Martins Pereira desabafou sobre as dificuldades de estar sozinho em casa em teletrabalho com os três filhos em telescola

18 fev 2021 • 13:45

Num texto dedicado às dificuldades de acompanhar os filhos na telescola, o ex-marido de Pipoca Mais Doce, Ricardo Martins Pereira, revelou passou a semana com as crianças. "", escreveu, antes do arranque das aulas, dando a entender que partilha a guarda das crianças com Ana Garcia Martins.O casal esteve casado durante 10 anos e tem dois filhos em comum, Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois. O empresário tem um filho mais velho de uma anterior relação.Apesar da separação, Ricardo Martins Pereira e Pipoca Mais Doce mantêm negócios em comum. Os dois lançaram recentemente um site de vendas online, trabalham numa plataforma de lifestyle e têm compromissos publicitários com marcas.