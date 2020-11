Pipoca Mais Doce e Rui Pedro do ‘Big Brother’ desentendem-se em direto: “Tratou as mulheres abaixo de cão”

Ana Garcia Martins, mais conhecida por Pipoca Mais Doce e Rui Pedro, ex-concorrente do ‘Big Brother – A Revolução’, desentenderam-se em direto, na gala do último domingo. A comentadora não hesitou em dizer aquilo que pensa sobre a prestação do modelo, que abandonou a casa mais vigiada do país, na passada terça-feira.

"Enquanto comentadora foi ótimo ter o Rui lá dentro. Enquanto espectadora não podia estar mais feliz com a sua saída. O seu comportamento tinha sido absolutamente reprovável e vergonhoso. Todos nós podemos ver. O Rui foi agressivo, prepotente, mimado, vingativo. Tratou ‘abaixo de cão’ as mulheres daquela casa, duas ou três em específico. Isto foi o que todos nós pudemos ver, ninguém fabricou isto. Foi o Rui que o fez. A única responsabilidade só pode ser atribuída a si", começou por dizer Pipoca Mais Doce.

O empresário não gostou do que ouviu e questionou a comunicadora: "Ana, quando define bullying, como é que o define para saber se tem uma definição exata?".

"O que fez com a Zena foi o típico exemplo. Uma pessoa que ataca de forma repetida. Ela, na maior parte das vezes, não podia dizer ‘Ai’, porque o Rui já estava a cair-lhe em cima, e uma forma muito agressiva e usando sempre a desculpa de: ‘Eu reajo quando as pessoas merecem’, como se lhe tivesse dado esse poder, não é? De repente ser Deus dentro da casa. Educá-la não é aos gritos", respondeu a comentadora.

"Queria perguntar à Pipoca, se não acha que o que fizeram ao Pedro na casa é bullying? O que a Joana fez ao Renato?", questionou o empresário.

"Pipoca não, Ana que ainda não somos amigos", respondeu Ana Garcia Martins, aludindo à forma como o ex-concorrente lhe respondeu há algumas semanas, quando lhe pediu para não tratá-lo por Rui, uma vez que não tinha confiança com ela.

"Eu acho que a Ana não está bem certa e está um pouco atrapalhada, não sei porquê mas sinto isso", disse Rui. "Mas porque é que a Joana não gosta de mim?", questionou à comentadora.

"A Joana não gosta. A Joana conseguiu o que queria que foi pô-lo cá fora", rematou Pipoca Mais Doce.

