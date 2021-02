Pipoca Mais Doce em lágrimas e confortada pela produção após confronto com Teresa no 'Big Brother'

Os ânimos exaltaram-se na última gala dodevido ao confronto entre, mais conhecida porAgora, sabe-se que Pipoca não conteve as emoções e desatou a chorar logo a seguir ao confronto, no intervalo do reality show. Segundo a 'TVMais', a comunicadora teve de ser reconfortada por vários elementos da produção., contou uma fonte do programa à revista.Porém, Pipoca não se ficou por aqui e acabou por dizer aos seguidores que não precisa daquele trabalho para viver., afirmou.Ainda de acordo com a mesma publicação, a comentadora aufere cerca de 7500 euros por mês:. Segundo uma fonte ligada à produção da TVI, Pipoca usufrui de um contrato, cujo valor fixo ronda os 4000 euros, mais 250 por cada participação que faz, nas galas reality show, no 'Extra' ou no programa 'Dois às 10'.