Pipoca Mais Doce está infetada com Covid-19 e deixa 'Big Brother' em risco

E pronto, fui apanhada pelo bicho. Fiz hoje teste à COVID 19 e deu positivo. Tirando uma dorzita de cabeça que me andava a acompanhar há uns dias, não tinha nenhum sintoma, mas de repente senti o olfacto e o paladar comprometidos, assim do nada, e achei melhor ir testar-me. Para já estou óptima, isolada em casa, a seguir o protocolo da DGS e agora é esperar que os sintomas não passem muito disto. Maneiras que vou aproveitar para ler, ver séries, enfardar gordalhufices várias e, para já, é só isto, mas vou emitindo boletins clínicos para vocês não ficarem aí consumidos pela preocupação. Até jáaaaaaaaa!"

Menos de uma semana após a última gala do 'Big Brother - Duplo Impacto', aestá infetada com o novo coronavírus.A influencer testou positivo ao vírus, o que vai obrigar a mexidas no programa, caso se confirme que Ana Garcia Martins tenha mantido contactos considerados de risco com os outros intervenientes do programa, nomeadamente Cláudio Ramos e Teresa Guilherme.Depois do 'Big Brother', Ana Garcia Martins já esteve com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no programa das manhãs 'Dois às 10', da TVI, e também no Extra, deixando vários profissionais em alerta.A comentadora do reality show junta-se, assim, aos apresentadores Diana Chaves e João Baião, os mais recentes casos positivos à Covid-19 na TV nacional. A dupla de 'Casa Feliz' encontra-se em isolamento.A notícia, entretanto, já foi confirmada por Ana Garcia Martins através das redes sociais.