Pipoca Mais Doce esteve com Maria e Cláudio no programa da manhã e deixa estrelas em alerta

O diagnostico positivo à Covid-19 de Ana Garcia Martins, conhecida como 'Pipoca Mais Doce

,

está a gerar uma enorme preocupação na TVI.

Além de ter marcado presença na gala do 'Big Brother' no passado domingo, 10 de janeiro, a comentadora também esteve no programa da manhã 'Dois às 10' com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

O contacto em estúdio com os apresentadores aconteceu há cerca de dois dias, na passada quarta-feira, 13 de janeiro.

Apesar da distância, durante a conversa em estúdio, os apresentadores e a comentadora estiveram sem máscara de protecção individual.





Além disso, Ana Garcia Martins também integrou o painel de comentadores em estúdio do Extra do 'Big Brother' conduzido por Iva Domingues.

No comunicado feito pelo blogger pode ler-se que ao