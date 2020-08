A comentadora do reality show mostra ser uma grande admiradora do concorrente, que ficou em segundo lugar no programa.

05 ago 2020 • 20:40

Ana Garcia Martins continua a manifestar publicamente a admiração que sente por Diogo do 'Big Brother', o concorrente que conquistou o segundo lugar na final do reality show.A Pipoca mais Doce reagiu ao comentário de um seguidor nas redes sociais que escreveu que o finalista do programa "morreu na praia"., não hesitou em responder a comentadora da TVI, revoltada com a 'farpa' atirada ao finalista.A influenciadora digital, onde também aproveitou para criticar o grupo formado dentro da casa mais vigiada do país, 'Kamikaze'.