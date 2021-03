Pipoca Mais Doce explica pausa: "Não me apeteceu mostrar-me ao mundo de uma maneira que não era a real"

está a regressar aos seus compromissos profissionais depois de anunciado uma pausa na sua carreira durante cerca de duas semanas. Depois de ter marcado presença no seu último Extra do , na TVI, esta quinta-feira, 25 de março, esteve na companhia de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no, do mesmo canal.O apresentador acabou por surpreender a blogger ao pedir explicações sobre o período menos bom que a comentadora do reality show está a passar., apontou Cláudio Ramos.Pipoca Mais Doce acabou por revelar que está a viver momentos difíceis e, que por isso, não queria mentir quando aparecia publicamente. "Estou bem... A verdade é que eu estou há 17 anos exposta. Estou nas redes sociais há muitos anos sem parar. Há quase que uma exigência por parte das pessoas que me seguem e eu percebo esse carinho e essa vontade de saber as coisas.A minha profissão, infelizmente, não nos permite ter esses momentos de recato", começou por refletir.É só isso...", afirmou.Ana Garcia Martins contou, ainda, que atualmente tem as suas prioridades bem definidas.", concluiu.Recorde-se que Pipoca se separou recentemente do marido, o jornalista Ricardo Martins Pereira.