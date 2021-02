Pipoca Mais Doce explica porque demorou tanto tempo a assumir a separação

"O meu pai senta-se na cama e a minha mãe começa aos gritos e eu sem saber quem acudir primeiro. Tu não estás preparada".



Ana Garcia Martins diz que a perda a marcou para sempre e que os pais nunca mais voltaram a ser os mesmos. "Eles só sobreviveram porque me tinham a mim, outra filha".

foi a convidada da tarde desta sábado do programa 'Conta-Me'. Em conversa com Maria Cerqueira Gomes, a comentadora do 'Big Brother' abordou vários assuntos da sua vida entre os quais a separação de Ricardo Martins Pereira.A comentadora admite que ainda não se sente preparada para falar sobre a rutura porque ainda está a amadurecer o que aconteceu, e que foi por isso que não assumiu publicamente a rutura. Garante ainda que nos últimos tempos sentiu a pressão de explicar o que aconteceu para a relação com o pai dos filhos não ter resultado.Ana falou ainda sobre o mediatismo que conquistou com o reality show, e o quanto isso a tornou mais exposta, nomeadamente a ameaças nas redes sociais. No entanto, diz que não se preoucpa em demasia com o assunto.Durante a conversa, a comentadora, mais conhecida como Pipoca Mais Doce, falou ainda sobre a juventude feliz, até ao dia em que recebeu a trágica notícia da morte do irmão, num acidente de carro, quando tinha 22 anos., conta, acrescentando que os momentos que se seguiram foram de uma enorme dureza.