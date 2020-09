Pipoca Mais Doce fala sobre a nova fase da sua vida em televisão

Foi inesperado. A minha prestação na última edição como comentadora foi engraçada. Os comentadores tiveram um maior papel destaque do que em qualquer outra edição. Agora tive uma espécie de upgrade. Disseram-me: 'Vais ser a pessoa que recebe os concorrentes.' Portanto, vou ser a pessoa que eles veem mal saem da casa e eu serei a primeira a confrontá-los com o jogo e a vida cá fora.Era uma coisa que eu fazia em casa de pijama e pantufas alegremente a falar com os seguidores nas redes sociais. De repente, passei a fazê-lo numa televisão nacional com toda a responsabilidade acrescida e exposição que isso traz.A ideia é confrontar os concorrentes e é isso que esperam de mim, enquanto apresentadora e anfitriã. Vou tentar manter o registo sarcástico, corrosivo e mais humorístico. Vou fazer aquelas perguntas que não são tão fáceis quanto isso e ser a voz das pessoas que estão cá fora a ver o jogo e que gostavam de se poder manifestar de uma forma mais efusiva e direta e que às vezes não têm essa possibilidade.Completamente. Se há coisa que aprendi com a minha vida nas redes sociais, que já é bastante longa, é que é absolutamente impossível conseguir um consenso e também não é isso que eu pretendo. Há pessoas que vão gostar do registo e outras não.E também não o pretende...Não espero que haja unanimidade. Vou sempre manter o registo que me é mais natural e no qual eu também me sinto mais confortável.Já havia muita gente que me seguia, até porque o blog foi criado há quase 17 anos. Sem dúvida que a exposição da televisão é completamente diferente e com a presença em televisão cheguei a pessoas que não chegava habitualmente, que não conheciam bem o meu trabalho nas redes sociais e enquanto humorista. Tive a oportunidade de estar a fazer uma coisa que sempre fiz, que foi comentar reality shows.É a quarta vez que tenho a honra e o privilégio de receber este prémio, que todos os anos distingue as mulheres mais influentes do País e da qual tenho prazer de fazer parte.Tenho efetivamente alguma dificuldade em aferir no que é que a minha influência se traduz. Eu tento que a minha plataforma, que chega a tanta gente, que seja uma influência positiva, mais não seja pelo fator humor.Tranquiliza-me pensar que há um sítio onde as pessoas podem ir todos os dias e vão encontrar alguma coisa que as faça rir e eventualmente esquecer um momento mau que estejam a passar nas suas vidas. Tento, acima de tudo, fazer uso da plataforma que tenho para falar de temas que eu acho pertinentes, interessantes que considero importantes de serem debatidos. No fundo, é falar de coisas que estamos a viver.Costumo dizer que cada um dos meus dias tem 75 horas. Faço o que qualquer mulher dos tempos modernos faz, que é dividir-se e apagar todos os fogos. Acabamos por ser multifacetadas e multidisciplinares para arranjar tempo para chegar a todas as áreas em que nos movemos. Hoje em dia, há que saber ter tempo para o trabalho, para a família, para o lazer, e muito importante também para nós mulheres.