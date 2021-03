Pipoca Mais Doce faz apelo a António Costa: "Só te peço os jardins-escola"

empre de volta dos putos a ver se estão a prestar atenção, se não se esqueceram da m**** da borracha na outra ponta da casa, se sabem que exercício é que têm de levar para a aula seguinte, a pedir-lhes pela 178ª vez que se sentem direitos, raizosparta, que aos sete anos ainda não sabem sentar-se numa cadeira", começou por escrever.







Pipoca não se ficou por aqui. "E, claro, temos ainda o grupo dos pais no Whatsapp, em que todos os dias há alguém a dizer 'a aula já começou? É que o Ruben está à espera para entrar há catorze segundos e a professora ainda não o aceitou!' (dra-ma!) ou 'a password do Zoom é um ó maiúsculo ou um zero ?', disse.



No final, a comunicadora lançou um apelo ao primeiro-ministro: "Costa, se me estás a ler: só te peço os jardins-escola. Se tu quiseres, somos dois a querer. Pensa nisso".



À semelhança de muitos pais que têm os filhos em casa a ter aulas online,, mais conhecida por, mostrou-se cansada deste método de ensino e não hesitou em partilhar nas redes sociais, esta quarta-feira, dia 3, um longo desabafo sobre as dificuldades que tem passado com os seus dois filhos:, de sete anos, e, de dois, fruto da anterior relação com Ricardo Martins Pereira. A comentadora do 'Big Brother - Duplo Impacto' deixou ainda um apelo ao primeiro-ministro