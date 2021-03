Pipoca Mais Doce fechada em casa com depressão

Ana Garcia Martins, conhecida por Pipoca Mais Doce, está a atravessar uma fase difícil. De acordo com a 'TV Guia', a sua ausência dos programas da TVI e das redes sociais está relacionada com uma depressão., revelou uma fonte da estação à revista, explicando que "".Tudo começou a desabar em janeiro, depois da separação de Ricardo Martins Pereira, com quem viveu uma relação de mais de 10 anos.", conta a mesma fonte. Depois, o confinamento com os dois filhos, Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois, não ajudou.Além disso, de acordo com a publicação, as polémicas com os seus comentários no 'Big Brother' também fragilizaram Ana Garcia Martins.Depois de ter quebrado o silêncio, no passado dia 15, para anunciar que ia fazer uma "pausa", Pipoca marcou presença no 'Extra' do 'Big Brother - Duplo Impacto', na terça-feira para se despedir dos telespectadores. No entanto, não teceu comentários sobre a sua ausência.