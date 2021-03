Pipoca Mais Doce 'foge' com os filhos após gala final do 'Big Brother'

17:47

A comentadora do 'Big Brother' precisou, inclusivamente, de se afastar da televisão durante duas semanas para conseguir gerir a vida familiar e tem-se mostrado mais triste do que o habitual no regresso.Agora, com o final do 'Big Brother' e, consequentemente, dos compromissos com a TVI, Pipoca decidiu fazer um retiro com os dois filhos e rumou à ilha de São Miguel, nos Açores.A passar por uma fase pessoal difícil, Ana tenta assim encontrar conforto nos dois filhos enquanto começa a preparar o futuro após o fim da ligação à TVI.