"A alegria de quem sabe que hoje vai dormir na sua camita. Mas, confesso, já bate aqui uma pontada de saudade dos meus meninos do Like Me", escreveu na sua conta de Instagram.

Ana Garcia Martins participa no 'Like Me', da TVI, como mentora. Desde segunda-feira que a 'Pipoca mais doce' tem estado fechada dentro da casa com os concorrentes, mas esta quinta-feira (30 de maio) saiu do 'Like Me'.Durante a estreia do programa, foram várias as críticas feitas à blogger devido à sua postura "arrogante" e "pouco simpática".