Pipoca Mais Doce grava reencontro com companheiro após rumores de separação

03 fev 2021 • 17:03

Casal está alegadamente a enfrentar crise no casamento.

Sem nunca referir qualquer palavra sobre a polémica, mostrou-se feliz com a união familiar.De acordo com a 'TV Guia', Pipoca Mais Doce e o empresário já fazem vidas separadas, mas mantém a ligação profissional. Ricardo é o responsável por vários negócios encabeçados pela comentadora do 'Big Brother'.No último domingo, Pipoca terá tido a primeira recaída emocional sobre a fase menos positiva que está a viver no campo pessoal.Recorde-se, Ana e Ricardo estão casados há cerca de dez anos. Em 2017 enfrentaram a primeira crise matrimonial, superada com sucesso. Têm dois filhos em comum.