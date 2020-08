Pipoca Mais Doce irrita-se com Pedro Soá do ‘Big Brother’: “Não consigo acreditar nisso”

A madrugada da última quarta-feira, dia 5 de agosto, foi marcada pelo confronto entre os 'Kamikaze' e os 'Sensatos' no ‘Extra’ da TVI. Para além dos concorrentes, o programa conduzido por Mafalda Castro contou ainda com a presença das comentadoras Marta Cardoso e Ana Garcia Martins, mais conhecida como Pipoca Mais Doce, que se irritou em direto com Pedro Soá, ex-concorrente do ‘Big Brother’.

"Eu não mostro aquilo que eu sou, eu tenho uma capa, de arrogante, durão, mas depois as pessoas que estão por trás sabem que sou o primeiro a ligar, a dar apoio", disse o ex-concorrente do programa.

A afirmação do concorrente conquistou a atenção de Pipoca Mais Doce, que não hesitou em responder: "Não precisava de vir (ao Extra). Punhamos um holograma e repetíamos, só porque o Pedro Soá vem sempre dizer as mesmas coisas que já ouvimos 48 vezes", começou por dizer.

A comentadora afirmou ainda que não acredita na teoria do " (…) cá dentro somos uma coisa, mas depois lá fora é que é a vida real e isto é um jogo e estamos a interpretar personagens", atirou. "Não consigo acreditar nisso, porque é muito difícil aguentar uma personagem sempre, meses a fio", acrescentou.

O ex-concorrente, que foi expulso do programa por comportamento violento, apressou a defender-se, referindo que não foram "meses" a fio, mas sim, "quinze dias".

Pipoca Mais Doce perdeu a paciência e irritou-se com a resposta de Pedro Soá, rematando: "Ai, Pedro, não me canse que já não vou para nova", disse.