Pipoca Mais Doce já está divorciada de Ricardo Martins Pereira

. Foi na manhã de, no Registo Civil do Ribatejo, que. Segundo a revista 'Nova Gente', Pipoca Mais Doce foi a primeira a chegar acompanhada por uma amiga. Já o jornalista chegou pouco tempo depois, sozinho., revelou uma amiga do ex-casal à publicação.Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira acabaram por se encontrar com o advogado Rui Alves Pereira, com quem seguiram para dentro da conservatória para colocar um ponto final oficial no casamento. Após ter assinado os papéis, o ex-casal ficou um pouco à conversa na rua com o advogado.O divórcio acontece dois meses depois do jornalista ter revelado publicamente que estava a namorar com Sara Veloso . A confirmação do romance ditou o fim do casamento com Pipoca Mais Doce.Recorde-se que no seu podcast, Ana Garcia Martins revelou com detalhes que o 'ex' anunciou que não havia reconciliação possível entre eles através de mail . A influencer não escondeu que ficou boquiaberta visto que já tinham uma viagem marcada para as Maldivas. Além disso, os momentos a dois eram uma constante e Ricardo já tinha demonstrado intenção de se reconciliar com ela.