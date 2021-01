Pipoca Mais Doce já tinha enfrentado uma crise no casamento há três anos

A pandemia do novo coronavírus e o excesso de trabalho de Pipoca poderão ser alguns dos motivos da crise que o casal enfrenta, segundo a mesma revista.



Mateus, de 7 anos, e Benedita, de 2, dado que Pipoca testou positivo à Covid-19.



Ao longo dos últimos anos, Ana Garcia Martins sempre usou o anel de compromisso e decidiu retirar recentemente depois de ter sido noticiada a divergência entre o casal.



A verdade, é que desde outubro que não existem comentários de um para o outro nas redes sociais nem fotos em comum, pelo que o mal-estar na relação terá começado ainda em 2020.



Negócios em comum

Ricardo Martins Pereira e Ana Garcia Martins partilham vários negócios. O jornalista é diretor geral da Pips Bazar, uma loja online de marcas portuguesas, que conta com a curadoria da comunicadora. Para além disso, os dois jornalistas trabalham juntos na maggazine digital 'Magg'.



Já havia acontecido em 2017, porém o amor falou mais alto e os comunicadores acabaram por fazer as pazes. Depois da reconciliação, nasceu a filha mais do casa Benedita.

Segundo a TVGuia, a comentadora e o jornalista decidiram colocar um ponto final na relação. Apesar de nenhum se ter pronunciado sobre o assunto, os rumores ganham cada vez mais força. Já recuperada do novo coronavírus, a também blogger esteve no 'Extra' do reality show da TVI, esta terça-feira, dia 26 de janeiro, e surgiu em estúdio sem a aliança de casamento. Mas esta já não é a primeira vez que a relação do casal sofre uma crise.