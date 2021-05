Pipoca Mais Doce junta amigas em viagem que marca o recomeço após separação

Os dias são de força, ânimo e esperança no futuro para Ana Garcia Martins, de 40 anos, que quase três mesesUma das ajudas partiu das amigas mais chegadas, que combinaram um programa como não faziam há muito e partiram juntas numa viagem à Madeira.Juntas aproveitaram para ‘viver à grande’ com diversas experiências turísticas e gastronómicas naquele que é considerado um dos ‘paraísos’ do Atlântico. Nos últimos tempos, a influenciadora tem estado mais em baixo, mas agora mostra-se com força e determinada para superar os desafios em mãos. Esta viagem, embora fugaz, revelou-se preciosa para os próximos meses em que vai ‘arrumar o passado’.O sucesso como comentadora nas últimas três edições do ‘Big Brother’, da TVI, colocaram Ana Garcia Martins debaixo de holofotesNo próximo domingo, o espetáculo ‘Agora deu-me para isto’, da sua autoria, vai ser transmitido pela TVI e este pode ser um teste feito pelos responsáveis da televisão de Queluz de Baixo, que veem na influenciadora uma aposta certeira para as audiências.