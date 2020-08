Pipoca Mais Doce lança farpas aos ‘Kamikaze’ e elogia Diogo

Na sequência do fim do ‘Big Brother’, Ana Garcia Martins, mais conhecida como, Pipoca Mais Doce, tem utilizado as redes sociais para comentar alguns aspetos do programa e deixar mensagens de agradecimento a quem acompanhou a sua prestação enquanto comentadora. Esta quarta-feira, dia 5 de agosto, a blogger publicou um texto dedicado aos concorrentes do reality show.

" (…) Porque são eles a alma do programa, quem dá corpo às balas, quem nos entra casa adentro e nos diverte, emociona, irrita ou, vá, causa aquela pontada de vergonha alheia", começou por dizer.



Na publicação, a blogger lançou farpas aos 'Kamikaze': "Acho que nesta edição houve uma cisão clara na Casa (…) De um lado tínhamos os que escolheram o caminho do bem, da empatia, da tolerância, da boa índole…e do outro, olhem, foi a miséria que se viu", disse.

Contudo, a comentadora não se ficou por aqui e teceu rasgados elogios a Diogo, o seu concorrente preferido: "O Diogo tornou-se no meu concorrente preferido pela postura consistente que adotou ao longo de todo o jogo e por ter mudado, radicalmente o paradigma dos concorrentes de reality shows. De repente percebemos que podemos ter neste tipo de programa pessoas inteligentes, cultas, com sentido de humor (mas dos bons), com carisma, com interesses diversificados, bem formadas. E por isso (e por todos os ataques que sofreu) achei que merecia ser o vencedor", afirmou.

Ana Garcia Martins não escondeu a felicidade que sentiu ao ver o seu grupo de concorrentes preferido na final do programa:"Mas a minha vitória pessoal foi ter os Sensatos na final e nem um dos outros para amostra. Foi ter a Soraia, o Diogo e a Noélia nos três primeiros lugares. Foi uma clara vitória do bem contra o mal e, por isso mesmo, ficaria feliz com a vitória de qualquer um. Quando vi o top três senti-me aliviada, porque percebi que estava tudo certo", acrescentou.

"Porque tudo está bem quando acaba bem. E, neste caso, não podia ter acabado melhor", rematou.