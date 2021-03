Pipoca Mais Doce orgulhosa das novas curvas Aos 40 anos, blogger está focada em manter forma física. Planos de treinos e alimentação saudável são os principais aliados.

Pipoca Mais Doce orgulhosa das novas curvas

13 mar 2021 • 21:01

Carolina Cunha

Os últimos meses foram de grandes mudanças para Ana Garcia Martins. Após o anúncio da separação e com a guarda partilhada dos dois filhos, Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois, a comentadora do ‘Big Brother - Duplo Impacto’ (TVI) decidiu dedicar o seu tempo livre para retomar os treinos e melhorar a sua condição física. Aos 40 anos, a Pipoca Mais Doce, que praticou atletismo durante a adolescência, retomou as corridas e está empenhada num plano de treinos que concilia com uma alimentação saudável. "Não corria há sete meses, mas hoje lá ganhei coragem para me arrastar cinco quilómetros", partilhou Ana através da conta pessoal de Instagram, recorrendo à sua dose habitual de ironia e humor.

Tem sido através das redes sociais que a comentadora se mostra focada no seu objetivo de chegar ao "verão boazona" e já começa a ver alguns resultados dos treinos. A perda de peso é cada vez mais notória e Ana Garcia Martins mostra-se orgulhosa das suas curvas que exibe através de visuais ousados que destacam a sua excelente condição física.



Pretendentes não param

Os seus atributos têm sido bastante elogiados pelos fãs nas redes sociais. Desde que anunciou que está solteira, o número de pretendentes disparou e há mesmo quem esteja disposto a conquistar o coração da comentadora. As mensagens atrevidas e os piropos tornaram-se constantes nas redes sociais de Pipoca, que soma fãs. Uma situação que aborda em tom de brincadeira.

A separação de Ricardo Martins Pereira, após onze anos de casamento, foi um processo difícil de gerir e assumir para a blogger. Ana Garcia Martins encontra-se agora a adaptar-se a novas rotinas sozinha, dividindo a companhia dos filhos com o ex-companheiro.

Apesar do fim da relação, os dois mantêm uma relação muito próxima não só em prol dos filhos mas também dos negócios que mantêm em comum que garantem o sustento da família. Ricardo Martins Pereira e Ana Garcia Martins são donos de uma loja online com diversas marcas e que se revelou um enorme sucesso ao longo dos últimos meses de pandemia. Projetos em comum que fazem questão de manter e que levam o ex-casal a preservar o contacto constante.

Mais sobre

artigos relacionados