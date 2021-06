Pipoca Mais Doce preocupada com o filho por causa do divórcio

"A vida tem sido tão certeira a enfiar-me chapadas nestes últimos tempos (daquelas que os dedos ficam marcadinhos na tromba), que estou a pensar ficar debaixo do edredon até 2021 passar. Estou assim meio anestesiada, entre o incrédula e resignada, e nem sequer comecei a beber", apontou nas redes sociais.



No novo episódio do podcast 'Separados de Fresco' revelou as primeiras consequências do divórcio de Ricardo Martins Pereira, com quem tem dois filho, Mateus e Benedita.Consciente das preocupações da progenitora, a ex-comentadora do 'Big Brother' reconhece que este é também um processo desafiante para as crianças.As mudanças do menino estão a preocupar os pais. "Temos estado ambos atentos para tentar minimizar a dor que este processo possa causar. Acredito que possa custar. E que veja os pais bem e felizes. Acho que os míudos estão bem".Pipoca admite, ainda, que os filhos possam recorrer a apoio médico no futuro. "Vai acabar num psiquiatra aos 19 anos? Acho que vamos todos. Eu estou no psicólogo e os meus pais nunca se divorciaram. A culpa vai ser sempre dos pais".Uma possível tentativa de reconciliação esteve em cima da mesa, mas o empresário recuou e deu-se a rutura definitiva. Entretanto, o ex-marido da influenciadora assumiu uma nova relação.Já Pipoca têm vivido dias difíceis. Primeiro com a separação e logo a seguir com a morte do pai, que já estava doente.