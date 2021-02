Pipoca Mais Doce reage ao confronto com Teresa: "Não foi um amuo como muita gente disse"

A carregar o vídeo ...

Comentadora do reality show partilhou um vídeo onde esclareceu polémica.

, mais conhecida por, não tem papas na língua e esta segunda-feira, dia 1 de fevereiro, recorreu às redes sociais para esclarecer o polémico confronto com Teresa na gala do 'Big Brother - Duplo Impacto' do último domingo, na qual foi chamada de 'asquerosa' por Teresa. Num longo vídeo, a comunicadora começou por explicar que o papel dos comentadores do reality show foi mudando ao longo dos últimos anos:, disse., acrescentou.Mas, Pipoca não se ficou por aqui. Depois de ter sido acusada por Rui Pedro de lhe ter chamado 'asqueroso', a comentadora explicou , justificou.", esclareceu.Veja aqui o vídeo: