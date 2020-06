Pipoca Mais Doce reage a acusações de Jéssica do ‘Big Brother’

12 jun 2020 • 12:50

Jéssica, concorrente do ‘Big Brother’ fez declarações polémicas na noite desta quinta-feira, dia 11 de junho, na casa mais vigiada do país. À conversa com Sónia, a jovem revelou que no ‘Big Brother Zoom’ recebeu informação de uma enfermeira, de que a blogger Ana Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce terá feito uma comentário maldoso a seu respeito.

Confrontada com as acusações, Ana Garcia Martins, reagiu nas redes sociais: "Como é óbvio, nunca disse nem sugeri tal coisa. Tudo o que escrevo é altamente escrutinado, se eu tivesse dito algo do género isso teria sido notícia na hora. E não foi porque, simplesmente, esse comentário NUNCA foi feito", afirmou a blogger, negando quaisquer acusações.

Já, no final do texto, Ana Garcia Martins partilhou a sua opinião pessoal sobre a concorrente: "Preocupa-se mais que seja mazinha, conflituosa e que insista em aliar-se às pessoas erradas na casa", terminou.