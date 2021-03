Pipoca Mais Doce reaparece no 'Extra' mas faz tabu sobre afastamento

Ana Garcia Martins regressou às luzes da ribalta, esta terça-feira à noite, para comparecer no último extra do 'Big Brother', na TVI, onde era comentadora habitual. Pipoca Mais Doce, como é tratada, esteve afastada duas semanas depois de ter anunciado uma pausa na vida mediática.Apesar de não ter tecido qualquer comentário sobre esta sua ausência, nos últimos minutos do programa, a blogger confessou que tem vividos tempos difíceis. "É o meu último extra. Quero despedir-me de todos vocês e das pessoas que estão lá em casa. Foram três meses longos, mas que eu cumpri com a premissa que me resta, que é de me divertir enquanto que as coisas me divertem e eu continuo a fazê-lo", começou por afirmar., concluiu.Também os colegas quiseram deixar umas palavras de apreço à colega que não tem vivido tempos fáceis nos últimos meses. Susana Dias Ramos, psicóloga e comentadora do programa, confessou que não gostava da Pipoca Mais Doce. "É o último extra da Ana e eu quero afirmar publicamente que a Ana foi uma das maiores surpresas que eu tive neste 'Big Brother'.Gostei mesmo de te conhecer. É o último extra que ela está cá, o que me entristece", confessou.Pedro Crispim também afirmou que gostou muito de conhecer Ana Garcia Martins. "Acho que a Ana já sabe aquilo que eu sinto por ela. Foi um ano nem sempre direito, com muitas curvas e contracurvas. A Ana, para mim, foi das maiores surpresas que levo deste ano em reality shows".Recorde-se de que Ana Garcia Martins se separou do marido, Ricardo Martins Pereira, de quem tem dois filhos - Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois. A blogger vai marcar presença na última gala do 'Big Brother' no próximo sábado, 27 de março.