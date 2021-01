Pipoca Mais Doce regressa aos ecrãs após recuperar da Covid-19

Pus os pés na rua pela primeira vez em 11 dias. Ontem ligaram do centro de saúde, deram-me alta, e hoje fui fazer mais um teste à Covid. Resultado: negativo".



Sobre os sintomas da doença, Pipoca Mais Doce revelou não ter queixas. "Sei que foi sorte, porque à minha volta não faltam casos de quem esteja a passar mal a sério."

Seja bem-vinda de volta nossa rainha", "Rainha de volta", "Finalmente...fez tanta falta", "Todos estávamos à espera deste momento" ou "Finalmente. A ver se a Pipoca põe ordem na casa e nos apresentadores", são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais.



Recorde-se que Ana Garcia Martins chegou a partilhar um desabafo emotivo sobre a luta contra o novo coronavírus, sofrendo com a distância dos filhos. ou, são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais.

, mais conhecida porpode finalmente respirar de alívio. A comentadora doestá recuperada da Covid-19, 10 dias depois de ter anunciado que testou positivo.A novidade foi dada nas redes sociais da TVI, que revelou que a comunicadora irá marcar presença no 'Extra' do programa, já na noite desta terça-feira.A confirmação da alta médica foi agora dada pela influenciadora.De imediato, os seguidores do programa mostraram-se entusiasmados com o regresso de Pipoca e não hesitaram em tecer elogios à também blogger.