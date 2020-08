Pipoca mais Doce relaxa em férias de luxo após polémicas

16:50

Ana Garcia Martins está a aproveitar para recarregar baterias após a final do 'Big Brother'.A Pipoca mais Doce escolheu a ilha de Porto Santo, na Madeira, para relaxar, após ter participado durante três meses no programa da TVI como comentadora e ter estado sempre no centro da polémica pelos comentários sobre o reality show e os concorrentes.A influenciadora digital está instalada no hotel de cinco estrelas do grupo Pestana, onde uma noite pode ir até quase 400 euros, e já está a usufruir de vários passeios e banhos de sol e mar nas praias.

"Achavam que chegava ao Porto Santo e não vinha logo a correr enfiar-me na praia? Sou menos que o Marcelo, querem ver?", brincou o rosto da estação de Queluz através de uma publicação nas redes sociais.



Ana Garcia Martins já tinha desabafado com os seguidores sobre a necessidade que sentia de "desligar" pelo cansaço extremo após o desafio.



Para o futuro na TVI, a Pipoca mais doce já reuniu com a nova diretora de programas do canal, Cristina Ferreira, para garantir a participação em novos projetos do canal.