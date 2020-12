Pipoca Mais Doce responde a insultos: "Poesia logo pela manhã"

Na manhã desta segunda-feira, dia 14 de dezembro, Ana Garcia Martins e Cláudio Ramos estiveram à conversa com Manuel Luís Goucha, no programa 'Você na TV', onde comentaram os recentes acontecimentos da casa mais vigiada do país.





Foi durante a discussão que a Pipoca Mais Doce decidiu atribuir "presentes envenenados" aos cinco concorrentes em jogo, uma forma divertida que a comentadora encontrou para tecer algumas críticas sobre os mesmos.





A André Abrantes Pipoca ofereceu um penico. Já a namorada do músico teve direito a umas algemas e Jéssica, por sua vez, a um espelho. Ao concorrente Renato decidiu atribuir um boné. Por último, Pedro foi contemplado por umas pilhas.





Ana Garcia Martins tem assumido uma posição de destaque ao nível dos realitys shows da TVI, por dizer aquilo que pensa sem pudores. A 'rainha do comentário mordaz' não dispensa o tom sarcástico, que lhe é característico.





Apesar de ter conquistado uma legião de fãs com o seu trabalho, a comentadora não é apreciada por todos.





"Mete os presentes envenenados pela tua co** acima, minha grande p*ta de mer**… Pena que não houve ainda nenhuma mãe ou pai que te desse nessas trombas, minha grande vaca de mer**. Se fosse eu que mandasse, nem aí estarias", escreveu um seguidor revoltado.





Ana Garcia Martins parece não ligar aos duros ataques que recebe.





"Ahhhhh! Poesia logo pela manhã", respondeu ironicamente.