Pipoca Mais Doce revela as suas condições para entrar num reality show

Ana Garcia Martins, mais conhecida por Pipoca mais Doce,após o fim da última edição do 'Big Brother', mas continua a causar polémica.A comentadora do reality show da TVI revelou qual seria a condição para participar num formato do género mas como concorrente.disse a Pipoca Mais Doce, que continua a mostrar-se 'sem papas na língua'.

"Punha a andar das redes sociais todas as pessoas que não sabem comportar-se. Devia haver uma espécie de curso sobre convivência básica no mundo online. Há um sentimento de impunidade, que faz com que as pessoas acreditem que podem escrever tudo o que lhes passa pela cabeça, ainda que seja extremamente ofensivo, agressivo e maldoso", disse ainda o rosto da estação de Queluz.

Além disso, a polémica comentadora do programa da TVI deixou os fãs curiosos ao revelar que o mês de setembro vai ser um mês 'agitado', sem, porém, desvendar os projetos que tem em vista, através de um desabafo nas redes sociais., começou por escrever., garantiu, deixando no ar os desafios que estão por vir.Recorde-se que