Pipoca mais doce revela ataques que recebe: "Para quando o teu falecimento?"

Ana Garcia Martins recebe rasgados elogios por parte dos espectadores do 'Big Brother' pela frontalidade com que comenta o reality show. No entanto, a comentadora do formato da TVI também tem centenas de seguidores que se mostram revoltados com o que diz e, ao que parece, não hesitam em demonstrar a revolta.A Pipoca Mais Doce, como é conhecida, decidiu expôr a situação nas redes sociais e partilhou algumas das mensagens de 'ataques' que tem vindo a receber., atirou Ana Garcia Martins., foram algumas das mensagens que o rosto da TVI mostrou., foram outras das mensagens ofensivas que recebeu.A maioria dos insultos que Ana Garcia Martins recebe são de fãs do grupo 'Kamikaze', grupo formado por alguns concorrentes do 'Big Brother', a quem a comentadora não tem poupado as críticas pela prestação., foi outra das mensagens que mostrou.