Pipoca Mais Doce revela pormenores da separação e diz que o 'ex' acabou tudo por email

No seu podcast, 'Separados de Fresco', a Pipoca Mais Doce explicou porque razão disse publicamente que acalentava esperança numa reconciliação poucos dias antes de o 'ex', Ricardo Martins Pereira, assumir um novo amor.A blogger e ex-comentadora do 'Big Brother' contou como tudo aconteceu, através de uma longa conversa com o seu amigo David Cristina no podcast.Nunca houve um momento me que quiséssemos os dois ao mesmo tempo", começou por contar, acrescentando que este processo teve vários avanços e recuos."Estávamos numa fase em que eu estava mais motivada para tentar e houve uma fase em que eu percebi, não porque ele me disse, mas que eu percebi pela forma como ele falava comigo que já haveria alguém. Eu perguntei, ele disse-me que sim, que havia uma pessoa, ainda não era uma namorada, mas era alguém que ele estava a conhecer. Aquilo para mim foi 'isto é o fim'. Foi quando eu disse vamos avançar para o divórcio e no dia em que fui ao advogado falei com o Ricardo e perguntei:Pipoca conta que o pai dos filhos lhe pediu tempo para pensar e que mais tarde a surpreendeu com uma proposta de reconciliação através de uma viagem."Achei que não podia avançar com aquilo sem perguntar. E ele disse que não conseguia me responder a isso. Teve uns dias para pensar e uns dias depois tivemos uma longa conversa sobre a nossa relação, em que repassamos o que tinha corrido mal, o que funcionou menos bem nestes últimos meses, já separados, e eu disse 'certo, mas ou fazemos agora uma derradeira tentativa, tentamos mesmo tudo de forma completamente honesta, ou avançamos para o divórcio'. Isto foi na terça-feira, ele pediu um tempo para pensar. DA comentadora acabou por sugerir uma viagem a dois, até às Maldivas, que marcou, até que foi surpreendida com uma nova reviravolta, através de um email do 'ex'.Aceitei aquela entrevista e disse de coração que sim, que a reconciliação era uma coisa que eu gostava que acontecesse porque havia essa premissa e porque íamos fazer essa viagem., explicou, sem esconder a tristeza pelo desfecho de todo este processo.