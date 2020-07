Pipoca Mais Doce revela qual o concorrente favorito à vitória do ‘Big Brother’

A final do ‘Big Brother’ acontece já este domingo, dia 2 de agosto, e a comentadora do reality show, Ana Garcia Martins, mais conhecida por Pipoca Mais Doce, utilizou as redes sociais para revelar qual o concorrente favorito à vitória.

" (…) A pergunta que mais me têm feito nos últimos dias é ‘quem é que achas que vai ganhar?’. Como toda a gente, também eu não faço ideia, mas não é propriamente uma novidade que gostava muito que ganhasse o Diogo", começou por escrever.

A blogger teceu rasgados elogios a Diogo e justificou a sua escolha: "Por ter um perfil completamente atípico para um concorrente de reality show, por ter uma postura com a qual me identifico, pelo humor, pela inteligência, por achar que tem a cabeça e o coração nos sítios certos, por ter levado isto com uma leveza que, seguramente, nem sempre sentiu mas (quase) sempre transmitiu".

Para além de elogiar o concorrente lisboeta, a comentadora social deu a conhecer os restantes concorrentes que gostaria que vencessem o jogo. "Não podendo ser ele, o prémio também fica muito bem nas mãos da Soraia, da Ana Catharina ou da Noélia. No fundo, qualquer um dos sensatos. Porque todos eles, sem exceção, foram vítimas de um ataque cerrado ao longo dos meses, aguentaram quilos de insultos e provocações com a maior das classes, foram nomeados vezes sem conta. E se, apesar de todas as nomeações, os portugueses, os quiserem sempre na casa, então faz sentido que seja um deles o vencedor. Domingo saberemos. Até lá votem…", rematou.

Recorde-se que Ana Garcia Martins chegou a ser criticada por defender a prestação de Diogo no programa.