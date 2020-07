Pipoca Mais Doce revela quem gostaria que ganhasse o ‘Big Brother’

Ana Garcia Martins, mais conhecida por Pipoca Mais Doce, esteve à conversa com Joana Cruz, Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes na rúbrica ‘Cara Podre’ da RFM e entre várias revelações sobre os concorrentes do ‘Big Brother’, contou quem é o concorrente que gostaria de ver chegar à final.

Questionada sobre quem é o concorrente que gostaria que ganhasse o reality show, a bloguer não hesitou: "Eu acho que se o Diogo chegar à final já é uma grande vitória. Acho que tendo em conta que está um prémio de 50 mil euros em jogo acho que se calhar há ali pessoas que precisam de mais do dinheiro como é o caso de uma Soraia ou mesmo de uma Noélia".

De seguida, não poupou críticas à namorada de Pedro Alves: "A Jéssica não. Neste momento atribuo-lhe o prémio ‘Menino Jesus’ porque ela ou está estendida ou está deitada, não é?", continuou.

A comunicadora disse ainda aos radialistas que atribuía o prémio "Miss sonsa" a Iury: "É sonsa mesmo", afirmou.

No que toca à pergunta: "Entre uma semana com o Soá ou com a Sónia e a mãe dela, qual é que escolhias?", a Pipoca Mais Doce mostrou alguma dificuldade em responder.

"Está muito difícil. Talvez a Sónia, porque mora no Porto ou em Gaia e eu gosto muito da zona. Vou para o norte! Vou para o norte, gosto muito de lá ir. Sou sempre muito bem recebida", afirmou.

Recorde-se que Ana Garcia Martins recebeu ameaças de fãs do norte, devido aos comentários polémicos que fez sobre Pedro Alves, concorrente do ‘Big Brother’.