Pipoca Mais Doce revive tragédia familiar

Um desgosto para a vida toda! Ana Garcia Martins voltou a viver dias difíceis ao saber da morte trágica da filha do cantor Tony Carreira, Sara. É que a influenciadora digital também perdeu um irmão, de 22 anos, num acidente de viação.Na altura, ela tinha apenas 18. Na sequência da tragédia que abalou o País, os admiradores fizeram várias questões acerca do tema e como superar a perda.", começou por responder aos fãs, quando questionada como é que os seus progenitores tentaram virar a página.". Já o tinha feito no blog, ‘A Pipoca Mais Doce’.", relembrou.A influenciadora revelou ainda que sempre teve "muito medo de andar na estrada". Desde então que conduzir passou a ser motivo de stress.