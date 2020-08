Pipoca Mais Doce sensual em biquíni nas férias em Porto Santo

Ana Garcia Martins, mais conhecida por Pipoca Mais Doce, está a desfrutar de uns dias de descanso na ilha de Porto Santo, Madeira. Após a final do ‘Big Brother’, a comentadora tem aproveitado os dias de calor que se fazem sentir e tem partilhado fotos sensuais em biquíni na praia com os seguidores.

"Aquela ajeitadela básica no biquíni só para garantir que não há partes do corpo com vontade própria e que, se a pessoa se distrai, já estão a acenar ao mundo. Quietas aí", escreveu na mais recente publicação que partilhou em biquíni, arrancando risos a alguns seguidores, que não hesitaram em realçar o bom humor da comunicadora.

Mas se o tom de brincadeira da influencer digital atrai a atenção dos seguidores, a excelente forma física da também não deixa os fãs indiferentes: "Top", "Sempre fantástica", "Bem feitona", "Excelente forma física, Pipoca", são alguns dos comentários que se podem ler.



Recorde-se que Pipoca Mais Doce já reuniu com Cristina Ferreira para discutir sobre o seu futuro profissional.



Veja aqui o vídeo partilhado pela comentadora:

