Pipoca Mais Doce sobre Joana do 'Big Brother': "Acha que é adoradíssima cá fora"

Ana Garcia Martins, conhecida por Pipoca Mais Doce comentou que gostou de ver a cara da concorrente do 'Big Brother' (TVI) Joana quando descobriu que não foi salva pelo público.Achei um momento muito bonito", disse, sem papas na língua a comentadora do reality show."Eu simpatizo com a Andreia, sempre achei que ia ser a bruxa má. Mas está muito apagadinha e tenho esperança que, por sentir este apoio, vai pôr mais as garritas de fora. Ou então não, pode pensar ‘se calhar, os portugueses gostam mais de mim nesta versão boazinha, ponderada e empática’", concluiu.