Pipoca Mais Doce sobre Rui Pedro: "Ele é muito aborrecido"

Comentadora diz que está farta das atitudes do concorrente do 'Big Brother'

14:53

Rui Pedro ameaçou que ia deixar a casa do 'Big Brother', TVI, caso não fosse salvo. No entanto, em conversa com Teresa Guilherme, no 'Diário da Tarde', afirmou que ia permanecer no jogo.Atitudes que Pipoca Mais Doce, comentadora do programa, recrimina. "", explicou.